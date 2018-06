Região tem mais de 1.200 sítios com arte rupestre A Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) cadastrou 1.223 sítios com arte rupestre na região do Parque Nacional da Serra da Capivara - 922 com pinturas, 218 com pinturas e gravuras e 83 somente com gravuras. O Parque da Serra da Capivara é um dos patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco.