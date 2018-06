Regina Casé chega ao cemitério para acompanhar enterro de bailarino

Foi tumultuada a chegada da atriz e apresentadora Regina Casé ao Cemitério São João Batista, onde está sendo velado nesta quinta-feira, 24, o corpo do dançarino Douglas Rafael Pereira, que fazia parte do elenco do programa Esquenta. Depois de dar uma entrevista para a Rede Globo, numa das capelas, Regina foi cercada por amigos do bailarino e curiosos.

Seguranças tentaram conter o grupo e chegaram a barrar a mãe de Douglas, Maria de Fátima Silva. Depois, ela conseguiu se aproximar da apresentadora. Regina foi muito aplaudida ao chegar ao cemitério. Um grupo de manifestantes gritava palavras de ordem, como "Fora UPP" e "Fora Globo".