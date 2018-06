Régis ainda tem 38 km de lentidão no sentido Curitiba

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A Rodovia Régis Bittencourt registrava 38 quilômetros de congestionamento, às 10 horas desta quinta-feira, 11, no sentido Curitiba, entre os km 544 ao 506, na região de Barra do Turvo, divisa dos estados de São Paulo e Paraná.

Já no sentido São Paulo, há engarrafamento entre os km 551 e 556. Os congestionamentos são resultado de um deslizamento de terra ocorrido na tarde da última terça-feira, 9, no km 552, que bloqueia totalmente a estrada. Segundo a concessionária Autopista, ainda não há previsão de liberação da pista, mas a expectativa da concessionária é de que ao menos uma faixa no sentido Paraná seja liberada ainda nesta semana.

Por volta das 10h30 desta quinta, a Polícia Rodoviária Federal implantou a operação siga e pare, na qual o fluxo de veículos no sentido São Paulo será bloqueado para liberar o sentido contrário, que está mais congestionado.

A PRF orienta que os motoristas evitem a Régis Bittencourt, no local indicado, até que todo a terra seja removida. O local congestionado não dispõe de infraestrutura mínima para esse volume de veículos, tal como postos de serviço com combustível, sanitários e restaurantes, além da falta de sinal de telefonia móvel e telefones públicos.