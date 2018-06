Régis Bittencourt ainda tem congestionamento nos dois sentidos

SÃO PAULO - Mais de 6 horas após o acidente entre dois caminhões, a Rodovia Régis Bittencourt ainda apresentava congestionamento na manhã desta quinta-feira, 27, nos dois sentidos no trecho do quilômetro 360, na Serra do Cafezal, entre os municípios de Juquitiba, na Grande São Paulo, e Miracatu, no Vale do Ribeira.

De acordo com a Autopista Régis, a colisão lateral aconteceu por volta das 4 horas e os veículos bloquearam os dois sentidos da estrada por cerca de duas horas e meia. Os motoristas tiveram ferimentos leves. Por volta das 11 horas, no sentido São Paulo, a lentidão ainda era de 13 quilômetros. Já o motorista que seguia para Curitiba, enfrentava 4 quilômetros de morosidade