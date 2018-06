Régis Bittencourt é liberada ao tráfego em Juquitiba (SP) Foi liberada por completo ao tráfego de veículos a Rodovia Régis Bittencourt na altura do quilômetro 346, região de Juquitiba, interior do Estado de São Paulo. Por volta das 23 horas de terça-feira apenas meia pista era utilizada pelos motoristas, em razão de um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus. Duas pessoas ficaram feridas no acidente. O congestionamento chegou a 8 quilômetros no sentido São Paulo-Paraná.