Régis Bittencourt e Padre Manoel da Nóbrega continuam congestionadas A situação no início da madrugada deste domingo ainda é complicada para o motorista que utiliza a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega em direção à cidade de Peruíbe, no litoral sul paulista. Segundo a concessionária Ecovias, o congestionamento, causado pelo excesso de veículos, começa no quilômetro 276, ainda em São Vicente, e se estende até o quilômetro 296. Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 7 por 3, com descida feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes, e subida apenas pela pista norte da Imigrantes a situação é de tranqüilidade. Do início da madrugada de quinta-feira, dia 15, até à 0h15 deste domingo, já desceram pela Serra do Mar mais de 333 mil veículos, de um total previsto de 530 mil para todo o feriado. Quem utiliza da Rodovia Régis Bittencourt ainda enfrenta congestionamento, mas agora de apenas 6 quilômetros, no sentido SP-PR. Por causa do excesso de veículos e poucas faixas de rolamento, o congestionamento começa no quilômetro 330 e segue até o quilômetro 336, em Juquitiba, na Grande São Paulo, antes do trecho de serra. Tráfego intenso mas sem registro de lentidão nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Anhangüera, Bandeirantes, Castello Branco, Raposo Tavares, Fernão Dias, Rio-Santos, Tamoios, Mogi-Bertioga, Presidente Dutra, Floriano Rodrigues Pinheiro e Oswaldo Cruz.