Régis terá novo pedágio em Barra do Turvo As estradas paulistas vão ganhar mais uma praça de pedágio. A partir da zero hora de segunda-feira, dia 18, motoristas que passarem pela Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Barra do Turvo, no km 542, pagarão R$ 1,50 para veículos de passeio. A tarifa para caminhões é do mesmo valor, mas cobrada por eixo; e motocicletas pagarão R$ 0,75. A cobrança será feita nos dois sentidos. É a última das seis praças de pedágio previstas no contrato de concessão da Régis, administrada pela Autopista Régis Bittencourt, empresa da multinacional espanhola OHL. Os outros estão localizados em São Lourenço da Serra (km 299), Miracatu (km 370), Registro (km 427), Cajati (km 485) e Campina Grande do Sul (km 57 ), já no Paraná. O telefone gratuito para tirar dúvidas ou falar com a concessionária é o 0800-7090 116.