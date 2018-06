Registrado novo foco de incêndio na Serra da Cantareira Um novo foco de incêndio foi detectado na manhã desta sexta-feira, 28, na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. Um outro foco foi registrado na manhã de quinta-feira, 27, na mesma região, no Jardim Antártica. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe está no local desde as 12 horas para controlar o fogo. Não há registros de feridos. A grande massa de ar seco que ainda predomina no Brasil, apesar da entrada de uma frente fria no sul, mantém a estiagem, que aumenta a probabilidade de incêndios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há 242 focos de queimadas no País, sendo a maioria nos Estados de Mato Grosso (99) e Rondônia (69). Previsão A frente fria que chegou à região Sul avança em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste do país, aumentando a quantidade de nuvens e a umidade sobre São Paulo e o Mato Grosso do Sul. No extremo sul do país, o tempo já abriu, mas a temperatura já caiu bastante. A umidade que o vento traz do mar favorece a ocorrência de chuva rápida no litoral leste do Nordeste. O tempo abafado também favorece a ocorrência de pancadas de chuva na maior parte do Norte, com exceção do Acre, do centro-sul de Rondônia e do Pará e do Tocantins. Nas outras áreas do Brasil, o tempo continua firme, devido a presença da grande massa de ar mais seco, segundo a Climatempo.