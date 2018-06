Regra de reeleição gera desequilíbrio, diz Marco Aurélio O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, disse nesta quarta-feira, 16, que a regra da reeleição que permite os governantes continuarem em seus cargos durante a campanha eleitoral provoca um desequilíbrio na disputa. "Gera um desequilíbrio, que é latente. É o que se denomina maior valia", afirmou. Segundo Marco Aurélio, pela legislação, os governantes podem visitar, inclusive, repartições públicas no período eleitoral, a exemplo do que ocorreu hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve na sede do Banco do Brasil, onde, em clima de campanha eleitoral, foi recebido por funcionários. De acordo com o ministro, a legislação não proíbe esse tipo de visita. O presidente do TSE já havia se manifestado recentemente contra a reeleição. Na ocasião, ele elogiou a aprovação pelo Senado de uma proposta de emenda constitucional que acaba com a reeleição. Marco Aurélio disse que quem disputa a reeleição e permanece no cargo confunde os papéis de governante e candidato, acaba cometendo abusos, o que pode desequilibrar a disputa. "O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que não sabe quando é candidato e quando é presidente. Aí surgem os incidentes", afirmou o presidente do TSE na ocasião.