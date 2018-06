Rei-Momo recebe chaves da Cidade O prefeito Gilberto Kassab (PFL) cumpriu na segunda-feira, 12, uma tradição do carnaval paulistano e fez a entrega simbólica das chaves da Cidade ao Rei Momo, Thadeu Telles, de 25 anos. O ato representa o início das festividades na capital. Telles, coroado há um mês, disse ter orgulho de ´governar´ a Capital até o fim da folia. ´É uma honra pessoal e também da minha família, já que meu pai (Paulo Telles) foi Momo de São Paulo por cinco vezes.´ Kassab disse que ´o sonho é fazer o melhor Carnaval do País´. ´São Paulo sempre soube apreciar e idolatrar os Carnavais do Rio e do Nordeste, mas agora pode fazer uma festa que deixa muito pouco a desejar em relação às outras cidades.´ O presidente da Águia de Ouro, Sidnei Carriuolo, foi mais longe. ´Vamos conseguir fazer o melhor Carnaval e com menos dinheiro que outros Estados.´ Já o presidente da Liga das Escolas de Samba, Alexandre Ferreira, foi mais realista: ´O Carnaval no Rio tem um conceito mais amplo, bem diferente daqui. Ainda não temos uma Cidade do Samba com várias atividades culturais e que reúne até 2 mil pessoas em dias de semana.´