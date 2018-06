Reino Unido prende 3 acusados de enviar lixo para Brasil

Ministro do Meio Ambiente, foi até o Porto de Santos ver a situação do lixo. Foto: Ricardo Saibun/AE

Três homens foram presos nesta quinta-feira, 23, no Reino Unido como desdobramento das investigações sobre o envio de lixo para o Brasil. A operação foi realizada na manhã desta quinta pela Agência de Meio Ambiente britânica e a polícia de Wiltshire, em Swindon - região onde supostamente estão as empresas apontadas como responsáveis pela transação. Nesta quinta, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, foi até o Porto de Santos para ver a situação dos contêineres que chegaram ao Brasil.

Não foram divulgados os nomes das pessoas presas - com idades de 49, 28 e 24 anos. Em comunicado, a agência diz que trabalha com as autoridades brasileiras para investigar as origens dos 99 contêineres de lixos exportados para o Brasil.

As transportadoras dos contêineres concordaram em levar a carga de volta ao Reino Unido, arcando com o custo do percurso. Conforme a entidade britânica, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou que pelo menos dois contêineres tinham uma mistura de lixo doméstico e de uso médico, como seringas e camisinhas. "A Agência de Meio Ambiente não pode confirmar isso neste estágio (da investigação)", diz a nota.