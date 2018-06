Reino Unido se diz disposto a reimportar lixo que veio ao Brasil

O Reino Unido está disposto a levar de volta do Brasil os contêineres com mais de 1.400 toneladas de lixo doméstico que foram levados ilegalmente para vários portos brasileiros, informou a Agência Nacional de Meio Ambiente neste domingo, 19.

O órgão admitiu que sabe que vários contêineres com resíduos domésticos foram exportados ilegalmente para o Brasil, cujo Ministério Público Federal (MPF), no começo do mês, ordenou a devolução da carga ao Reino Unido.

Segundo o MPF, o carregamento que chegou aos portos brasileiros deveria ser de polímeros de etileno utilizados como isolante térmico na fabricação de plástico. Mas, na verdade, é de lixo comum.

A agência ambiental britânica também informou que há planos de trazer o lixo de volta. A transferência, no entanto, pode durar semanas, destacou o órgão, que disse que os responsáveis pela carga serão processados.

O Reino Unido abriu uma investigação para estabelecer de que forma o lixo - como seringas, preservativos, fraldas e bolsas com sangue - chegaram a três portos brasileiros.

"O Reino Unido é totalmente contra o comércio ilegal de qualquer tipo e decidiu ser líder mundial no combate ao comércio ilegal de resíduos, a fim de proteger o meio ambiente e a saúde humana", destacou um porta-voz da agência.

"Se a agência ambiental detecta ou é informada da exportação ilegal de lixo, trabalha com as autoridades competentes para resolver o problema", acrescentou o funcionário.