Reis na barriga

O que logo de cara me chocou na notícia da gravidez de Gisele Bündchen foi sua confirmação oficial pelo diretor de Marketing da grife London Fog em entrevista ao site WWD. Vencido o estranhamento natural com os ritos de comunicação no mundo das celebridades, deu-se outro fenômeno de mídia de inigualável grandeza: a lipoaspiração de Ronaldo Nazário colocou momentaneamente a barriga da top model em segundo plano. Já que estava mesmo no hospital para botar 12 pinos na mão esquerda, Ronaldo mandou retirar 700 mililitros de gordura localizada nos flancos, como quem aproveita a ida ao barbeiro para fazer as unhas com a manicure. Justo agora que ninguém mais reparava em sua silhueta, quando todas as piadas a respeito haviam se esgotado, o Fenômeno traz sua barriga de novo para o centro das atenções. Gisele Bündchen deve estar adorando a concorrência de peso. Quem sabe assim a imprensa a deixa em paz com sua barriga! PRÉ-OPERATÓRIO Ronaldo pode ter aproveitado sua passagem pelo centro cirúrgico para se depilar. É o que os médicos chamam de procedimento de rotina. O popular "barriga, cabelo e Bigode"! PÓS-OPERATÓRIO "Por que vocês não vão olhar para o próprio umbigo, hein?!" Ronaldo Fenômeno Caboclo Gilberto As chuvas em São Paulo podem ter sido encomendadas em despacho oficial na Prefeitura para debelar os protestos de passageiros de ônibus fretados. Dizem que o santo do Kassab é uma coisa de forte! Viva os noivos! Enfim, uma boa notícia: Aloizio Mercadante prometeu à família não falar em política na festa de casamento de seu filho hoje à noite no Club Athletico Paulistano. Eduardo Suplicy também não vai, a não ser que lhe peçam muito, cantar Blowin'' in the Wind, do Bob Dylan. Loura-ruiva Ana Maria Braga anda brincando de ser ruiva em seu programa de TV. O Louro José continua verde! Mal comparando A situação de Romário não é pior que a do médico de Michael Jackson! Amélia Virgílio A mulher do Arthur Virgílio está apavorada! Agora mesmo é que o senador vai vender tudo que é dela! Lombada perigosa Guido Mantega acha que o Brasil está deixando a crise para trás. Melhor acelerar antes que venha um caminhão no sentido contrário durante a ultrapassagem. Se não for pedir muito... Antes de encerrar suas orações por Felipe Massa, reze um Pai-Nosso e duas Ave-Maria pro Rubinho, vai! Não custa nada, caramba!