Relação de emendas pode ser vista na internet A divulgação da execução das emendas começou a ser feita há 30 dias, após portaria do prefeito Gilberto Kassab (DEM) que regulamentou lei municipal de dezembro de 2008. Antes, a liberação das emendas só podia ser feita por meio do Diário Oficial da Cidade. Agora, a execução está disponível no site da Prefeitura (http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/relacoesgovernamentais/emendas/0001). O governo informou que o vereador interessado na execução da emenda tem de mostrar, por meio do preenchimento de uma planilha, que a obra é viável. Depois, a subprefeitura ou secretaria responsável pela intervenção tem de dizer se é possível fazer a obra. Construção de campo de futebol em área de preservação ambiental ou pavimentação de rua que não existe são pedidos normalmente negados, segundo o governo. "O objetivo é atender a todos partidos de forma igualitária", afirmou o secretário de Relações Governamentais, Antonio Carlos Maluf. "Só quem não pediu ainda é que não teve emenda liberada até agora. Em 48 horas o vereador indica e a demanda já começa a tramitar no governo." CAMPEÕES DA CÂMARA 1º Claudinho (PSDB): R$ 1,6 milhão Campo com grama sintética na Vila Brasilândia: R$ 800 mil Reforma da Casa de Cultura da Freguesia do Ó: R$ 500 mil Melhorias em Pirituba: R$ 300 mil 2º Antonio Carlos Rodrigues (PR): R$ 1,4 milhão Construção de escadão na Rua Silvia Faria Marcondes: R$ 90 mil Recapeamento da Avenida das Belezas: R$ 200 mil Recapeamento das Ruas João Aphanaus e Oscar Campligia: R$ 120 mil Recapeamento da Rua dos Mercantéis: R$ 240 mil Pavimentação da Rua José de Maistre: R$ 280 mil Pavimentação da Rua Luis de Magalhães: R$ 90 mil Pavimentação da Rua Jorge Soares de Macedo: R$ 380 mil 3º Dalton Silvano (PSDB): R$ 1,09 milhão Torneio de Futebol de Aniversário da Cidade Tiradentes:R$ 75 mil Passeio Ciclístico Mirna Leandro de Castro: R$ 25 mil Campo de futebol, com iluminação, no Jardim Tibiriçá: R$ 997 mil