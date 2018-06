Relação PF-Abin era informal, diz Lacerda

Ao depor na 7.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, o delegado Paulo Lacerda (foto), ex-diretor da Polícia Federal e da Abin, disse que havia apenas relação informal entre as duas instituições na Operação Satiagraha. Lacerda depôs como testemunha de defesa do delegado Protógenes Queiroz, acusado de violação de sigilo funcional e fraude processual, por conta do vazamento de dados da Operação Satiagraha, que comandava.