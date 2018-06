Relator aumenta em R$ 25 bi receita do Orçamento O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) apresentou ontem seu parecer de receitas em relação ao Orçamento de 2012 com uma previsão de receita líquida R$ 25,6 bilhões maior do que a prevista pelo governo. Ele alterou parâmetros econômicos para o próximo ano prevendo uma inflação maior e um crescimento do PIB abaixo do previsto.