Relator do caso, Joaquim Barbosa está de licença

Para tentar resolver o problema que já fez com que o ministro se afastasse várias vezes do tribunal, Barbosa submeteu-se a uma cirurgia. De acordo com o STF, a licença atual é de 30 dias.

Barbosa é relator da ação aberta no Supremo a pedido do Ministério Público Federal contra os acusados de envolvimento no mensalão. A expectativa é de que o processo seja julgado até o próximo ano.

Na próxima semana, o tribunal deve ter outra baixa. A ministra Ellen Gracie deve se aposentar no dia 8.