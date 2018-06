Relatório assinado por Zymler elogia ''melhoras'' do DNIT Relatado por Benjamin Zymler, o mais recente balanço da fiscalização anual de obras do governo faz elogios ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes, apesar de as rodovias ainda registrarem o maior número de obras com indícios de irregularidades graves.