Relatório de 2006 liga sensor a risco de acidente aéreo

Um documento técnico produzido pelo Advanced Air-Data Equipment for Airliners (Adeline) - um programa europeu de desenvolvimento tecnológico que contava com a participação da Thales Avionics S.A., fabricante de tubos de pitot - admitia já em 2006 o risco de queda de aeronaves em caso de perda das informações de velocidade durante um voo. A falha foi a primeira indicada pelas mensagens automáticas enviadas pelo Airbus A330 da Air France que caiu no Atlântico, em 31 de maio. De acordo com o texto, em caso de congelamento das sondas, uma das hipóteses da queda, o risco é ainda maior.

