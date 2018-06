Renan brinca o carnaval no bloco Tudo Azul em Muruci Em Alagoas, o carnaval mais animado acontece no interior do Estado, principalmente nas cidades do litoral, onde o folião aproveita o banho de mar para curar a ressaca. No litoral Sul, a maior concentração de folião por metro quadrado está na Barra de São Miguel, onde a atração é o bloco de rua Bate Lata. Apesar de ter casa nesse balneário, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), passa o carnaval com a família na cidade de Murici, onde seu filho, Renan Filho (PMDB), é prefeito. Nesta segunda-feira, o Bloco do Caixão toma conta das ruas de Murici, na Zona da Mata alagoana, a 46 quilômetros de Maceió. O bloco é puxado por um trio elétrico e banda sedução. Na terça-feira, ultimo dia da festa de momo, a cidade ganha vida com o maior bloco de rua do Estado - o Tudo Azul. Fundado em 1956, o bloco arrasta anualmente cerca de 20 mil pessoas, que tomam conta de Murici, com alegria, frevo no pé e muita tinta em pó, que deixa todos os foliões pintados de azul. Segundo Geraldo Azinio, o Geraldão, um dos responsáveis pela organização do carnaval de Murici, este ano o bloco deve bater recorde de público. "Estamos completando 51 anos de pura folia, prometendo ser o maior de toda sua historia, devido a grande atração que é a banda Saia Rodada", destaca Geraldão, acrescentando que, além do senador Renan Calheiros, o bloco deve contar com a participação de outros foliões ilustres, como o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho (PSDB).