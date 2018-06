Renato Lage é campeão e a mulher, Márcia, cai Um casal de carnavalescos está dividido por sentimentos opostos. Enquanto Renato Lage comemora o título do Salgueiro, sua mulher, Márcia Lage, sofre com o rebaixamento do Império Serrano. Foi a primeira vez que trabalharam separados, depois que começaram a atuar juntos no carnaval, em 2001, na Mocidade Independente de Padre Miguel. Lage era cenógrafo da antiga TVE em 1977, quando Fernando Pamplona pediu que o rapaz fizesse alguns desenhos para decoração de alegorias. O carnavalesco gostou tanto que o chamou para o Salgueiro. Em 1982, Márcia Lávia (sobrenome de solteira) era aluna de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando a carnavalesca Rosa Magalhães a convidou para trabalhar no Império Serrano. Uniram-se em 1992, depois que Lage se separou da carnavalesca Lilian Rabelo, com quem trabalhava na Mocidade e compartilha três títulos (1990, 1991 e 1996). Ele e Márcia passariam a dividir os enredos da escola a partir de 2001. Dois anos depois, o casal se transferia para o Salgueiro. O ano passado foi de grandes alegrias - a escola da Tijuca foi a vice-campeã do carnaval e, juntos, eles conseguiram levar de volta o Império Serrano para o Grupo Especial. Ainda oficializaram a união de 17 anos. Foi a ascensão do Império que separou profissionalmente o casal - a mesma equipe não pode atuar em duas escolas do mesmo grupo. Definiu-se que Márcia continuaria na agremiação de Madureira. Reeditou o enredo de 1976 (A Lenda das Sereias e os Mistérios do Mar), que não resistiu ao rigor dos jurados. "Estou vivendo dois extremos - alegria e tristeza. A escola pequena que sobe geralmente sofre com os jurados", disse o carnavalesco, que não aceita o termo "rebaixada". "Márcia fez o trabalho dela." Márcia Lage não foi encontrada para comentar o resultado do carnaval.