Renovação Carismática espera reunir 12 mil em evento carnavalesco A Renovação Carismática Católica (RCC) da Arquidiocese de São Paulo espera reunir 12 mil católicos na 14.ª edição do Alegrai-vos, evento gratuito que acontece de 26 a 28 de fevereiro, no Ginásio de Esportes do Ibirapuera. O evento conta com a animação de bandas de repertório religioso, além da pregação de padres carismáticos. Na terça-feira, quando é esperado o maior público, o cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, celebrará missa a partir das 16 horas.