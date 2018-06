Reparo elétrico em estação causou falta de água em SP Um reparo elétrico na Estação de Tratamento de Água de Guarapiranga comprometeu o abastecimento de água para os moradores da zona sul da capital, das 11 horas às 17 horas deste domingo. O sistema abastece cerca de 3 milhões de pessoas. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a produção de água foi reduzida em 70% por causa da obra. Como parte da produção foi mantida, nem todo mundo ficou sem água. O abastecimento foi restabelecido após às 17 horas. A data do reparo foi marcada para este domingo, de acordo com a Assessoria de Imprensa da Sabesp, porque muita gente viajaria para aproveitar o Carnaval. Não há mais reparos previstos para o feriado.