Reparos de ponte danificada por barragem podem levar 5 dias

Os reparos da ponte sobre o rio Pirangi, que teve as suas cabeceiras danificadas com o rompimento da Barragem dos Algodões, no Piauí, podem demorar cinco dias, segundo o Serviço de Engenharia da Superintendência Regional do Piauí, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). De acordo com os técnicos do Dnit, a estrutura da ponte não apresenta problemas, mas a reconstrução das cebeceiras (aterros que ligam a estrutura em concreto à pista) só poderá ser feita se as chuvas diminuírem.

A ponte sobre o rio Pirangi fica na altura do quilômetro 45 da BR-343, a 5 quilômetros de Buriti dos Lopes e a 30 quilômetros de Parnaíba, o que deixou isolada a região litorânea do Estado. O acesso aos municípios Parnaíba e Luís Correia, no litoral, está sendo feito pela BR-222, que liga Piripiri a Tianguá, no Ceará.