Repercussão

Senadora eleita (PT-SP)

"Quércia cumpriu importante papel ao lado das forças populares pela redemocratização. Presto solidariedade à sua esposa Alaíde, família e amigos."

Nelson Jobim

Ministro da Defesa

"Sua eleição como senador em 1974 foi um marco na retomada pela democracia. Mesmo com saúde fragilizada, Quércia nunca esmoreceu na luta por um PMDB forte."

Michel Temer

Presidente do PMDB

"O PMDB lamenta o falecimento de um de seus maiores líderes. Sua vida sempre foi pautada pela defesa dos interesses nacionais. Fará falta ao Brasil."

Aloysio Nunes

Senador eleito (PSDB-SP)

"Ele ajudou imensamente na minha eleição. Levei a ele, no hospital, uma cópia do diploma de senador dizendo: este mandato é meu e seu também."

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

"Nem sempre estivemos do mesmo lado, mas Quércia sempre foi da ala dos desenvolvimentistas, que pensam o País para além de seu tempo."

Geraldo Alckmin

Governador eleito de SP

"Ele foi um homem público que lutou pela democracia. Trabalhamos juntos pela redemocratização. Nossa solidariedade à família do governador."

Pedro Simon

Senador (PMDB-RS)

"Nós não gostamos quando o Quércia e seus liderados afastaram o dr. Ulysses do comando do PMDB. O PMDB viveu uma hora de desgaste."

Dilma Rousseff

Presidente eleita

"São Paulo e o Brasil vão se lembrar dele como um expoente da resistência democrática, um defensor do desenvolvimento. Em todas as circunstâncias, foi um lutador."

José Serra

Ex-governador de SP

"Lamento muito a morte do ex-governador. Quércia foi um militante de peso na redemocratização e, na última batalha, conosco, um aliado correto."

Sérgio Guerra

Presidente do PSDB

"Convivi pouco com Orestes Quércia, mas, quando nos encontramos, a impressão que ficou, para mim, foi a de um político afirmativo, que honrava a palavra."

Alberto Goldman

Governador de SP

"Quércia era um homem aberto, falava o que pensava, cumpria os compromissos. Fazia uma política "de fio de bigode", antiga mais séria. Era muito transparente."

Gilberto Kassab

Prefeito de SP

"Quércia teve uma atuação marcante na política nacional. Carregou as bandeiras do municipalismo e do desenvolvimento. Desejo paz à família neste momento difícil."