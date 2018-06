Repórter é barrada em quartel, após ser filmada em festa

FRUTAL - A jornalista Paola Silveira, estudante do último ano de jornalismo da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg) e repórter da rádio 97 FM, de Frutal (MG), foi proibida de entrar no quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. Isso por causa de uma vídeo de uma festa de estudantes em que aparece dançando de microssaia e top.

O tenente Sérgio Luís Magalhães Júnior, comandante dos Bombeiros, alegou que a moça poderia "manchar a imagem da corporação" e por isso não era bem-vinda. "Eu fui até o quartel para fazer duas gravações, mas, quando ia fazer a segunda, fui impedida. Ele falou aos militares para não passar nenhuma informação para mim", contou Paola. A repreensão foi testemunhada por bombeiros e por outra repórter que acompanhava Paola.

No vídeo, Paola aparece com outras garotas de uma república da cidade, dançando em cima de uma palco. "Era uma brincadeira dessas normais de festas", contou Paola. O filme viralizou no WhatsApp e chegou ao comandante dos Bombeiros que, ao ver as cenas da moça, decidiu proibi-la de fazer as reportagens diárias no quartel. "Primeiro, ele veio até aqui e nos avisou que não queria mais a moça lá, por causa do vídeo. Depois, na terça-feira passada (dia 9), impediu que ela fizesse seu trabalho no quartel", contou Romero Brito, dono da emissora. "Eu me senti muito humilhada e até tentei argumentar com ele, que a proibição era preconceito, mas ele me expulsou do quartel", disse Paola. "O que eu faço na minha vida particular não tem nenhuma relação com meu trabalho", continuou.

A emissora denunciou o comandante na Corregedoria da Polícia Militar. "O que ele fez foi um cerceamento ao trabalho de nossa jornalista e esperamos que a Corregedoria e o comando da PM tomem alguma atitude para punir esse abuso contra a liberdade de imprensa", comentou. Profissionais de comunicação de Frutal e professores da Uemg também protestaram contra a censura à estudante, por meio de uma nota de repúdio assinada pelos profissionais da região e divulgada na internet. Paola fez denúncia na Ouvidoria do governo de Minas Gerais.

Outro lado. No quartel dos Bombeiros, a informação nesta sexta-feira, 12, era de que o tenente Sergio Magalhães estava em viagem para Belo Horizonte, mas que falaria por celular, o que não ocorreu até 17 horas. O sargento Bruno Henrique disse que os procedimentos no quartel estão mantidos: ou seja, os bombeiros estão proibidos de fornecer informações para a repórter. Paola não retornou ao quartel depois de terça-feira. "Isso não aconteceu porque também não tinha pauta nenhuma para lá. Se houver outra pauta, é lógico que irei desempenhar minha função", afirmou. "Não sabemos qual vai ser a reação deles, mas a repórter continua como setorista e deve comparecer ao quartel assim que houver pauta", afirmou Brito.