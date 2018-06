Repórter, eu! A cobertura dos protestos de rua em Teerã pôs em prática de maneira muito eficiente a figura do repórter-cidadão, apontada na internet como o futuro da imprensa. A censura a jornalistas no Irã mostrou ao mundo que qualquer mané com um celular de penúltima geração na mão e uma vaga ideia de como chegar ao YouTube na cabeça pode tropeçar em furos de reportagem pelo caminho. As imagens toscas da morte de Neda, a estudante-mártir da repressão às manifestações contra Ahmadinejad, viraram símbolo desse jornalismo que dispensa jornalistas - ô, raça! A boa notícia para a categoria é que muito em breve talvez a gente ganhe o status de raça em extinção, com direito a uma reserva para viver sob proteção federal e ajuda de custos do Bolsa-Jornalista. Até lá, nenhum coleguinha deve jogar seu diploma no lixo. Sem ele, você será um repórter-cidadão como outro ser humano qualquer. MORRA DE INVEJA Paulo Coelho recolheu-se aos Pirineus, onde viverá os próximos três meses. Isso quer dizer o seguinte: nada, absolutamente nada! O cara vai passar 90 dias de papo pro ar. NORMALIDADE Está tudo bem na greve da USP! Desde que a PM deixou o câmpus, ninguém se entende em paz na universidade. Santo remédio Se até o Dunga voltou a sorrir na África do Sul, bem que o Muricy Ramalho podia tirar umas férias por lá, né não?! Para o bem delas O presidente Nicolas Sarkozy devia aproveitar essa sua determinação contra a submissão da mulher e, além da burca, proibir a botinha branca em todo território francês. Similar baiano Como se não bastasse a família Sarney, vamos ter de bancar agora a turnê da banda do Caetano Veloso. O Ministério da Cultura autorizou o artista a captar R$ 2 milhões em impostos, a título de incentivo aos shows que fará neste ano por todo o País. Periga alguém no Senado se comparar ao músico baiano. A que ponto chegamos! Silvio Berlusconi deve estar arrasado! Acaba de descobrir que quase todas as suas amigas eram pagas para frequentar as festas que promovia. Será que o fornecedor de cocaína também cobrava para aparecer, caramba? Malas prontas A fraude pode estar de partida do Irã. É aguardada pela oposição na Argentina para as eleições parlamentares de domingo. Formação de quadrilha No princípio eram a Susana Vieira, a Marília Gabriela e a Renata Sorrah! Depois entraram Marília Pêra e José Wilker. Nesta semana, Aguinaldo Silva anunciou os nomes de Fábio Assunção e Jesus Luz no elenco da série de TV Cinquentinhas.