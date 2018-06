Representante da Airbus frustra deputados da CPI na Câmara

Convocado para depor na CPI da Crise Aérea, na Câmara, o representante da Airbus Mario José de Bittencourt Sampaio iniciou nesta quinta-feira, 2, o depoimento informando que não poderia fornecer muitas informações a respeito do acidente com o avião da TAM, já que é apenas consultor de comunicação da companhia. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Sampaio disse não ser representante legal da Airbus e que a empresa não tem alguém no Brasil com essa atribuição. "Não há meio de ouvir alguém da Airbus porque a empresa não tem sede no Brasil", afirmou. Com isso, os deputados integrantes da CPI passaram a considerar chamar algum executivo da companhia no exterior. O deputado Fernando Gabeira (PV-RJ) cogitou envolver as embaixadas do Brasil na Europa na negociação para trazer esse representante estrangeiro. O vice-presidente da CPI, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse que já reservou uma sessão na próxima quinta-feira para ouvir um executivo da Airbus. Segundo ele, basta decidir quem será. O requerimento para esse fim deve ser votado na terça ou quarta-feira.