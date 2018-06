Representante do ''Clarín'' ataca lei argentina O gerente de Assuntos Regulatórios do jornal argentino Clarín, Hérnan Verdaguer, criticou duramente ontem a Lei de Serviços de Comunicação aprovada pelo Congresso da Argentina por proposição do Poder Executivo, mas atualmente suspensa pelo Poder Judiciário. Ele reclamou que as mudanças propostas proibindo, por exemplo, que uma mesma empresa tenha, ao mesmo tempo, licenças para TV aberta e TV a cabo na mesma localidade, não têm precedente em nenhum lugar do mundo e tiram "escala" do negócio.