Representante francês se reúne com parentes de vítimas

O inspetor-geral da Chancelaria francesa, Pierre-Jean Vandoorne, se reuniu neste sábado, 13, no Rio com parentes de algumas das vítimas do acidente do avião da Air France que caiu no oceano Atlântico para oferecer ajuda em relação aos trâmites administrativos.

