Requião alega ser ''vítima de bullying''; ANJ critica caso Enquanto o Sindicato dos Jornalistas de Brasília protocolava no Senado representação contra Roberto Requião (PMDB-PR), que anteontem tomou o gravador de um repórter ao ser questionado sobre sua aposentadoria como ex-governador, o parlamentar disse ser vítima de "bullying". "É um momento correto para resolvermos esse problema e acabarmos com o abuso, com esse verdadeiro bullying que sofremos, nós, brasileiros, parlamentares ou não, nas mãos de uma imprensa, muitas vezes, absolutamente provocadora e irresponsável."