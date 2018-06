Requião e Richa deixam cargos para concorrer O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), e o prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), anunciaram ontem a renúncia aos respectivos cargos para disputar as eleições deste ano. Requião deve, inicialmente, colocar o nome à apreciação da convenção nacional do PMDB para disputar a pré-candidatura à Presidência. Mas o certo mesmo é concorrer ao Senado. Richa deve ser referendado pela convenção do PSDB, em junho, para concorrer à sucessão estadual nas eleições deste ano.