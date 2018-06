Rescaldo do feriadão

Amigos de Robson Caetano não acreditam que o ex-velocista tenha arrombado a porta do quarto de sua mulher porque o poodle dela fez xixi na camisa dele. Desconfiam que o comentarista da TV Globo tenha perdido a cabeça por causa do maldito ciúmes que o sobrenome de Natália lhe desperta: Pinto da Costa, dizem, foi motivo de muitas outras brigas do casal. Será?

Outra coisa que não ficou bem esclarecida no noticiário do feriadão: por que diabos o pintor Antônio Wesley Aquino Costa, de 28 anos, estrangulou o ganso do Parque do Ibirapuera na manhã de domingo? Não sei o que diz a respeito a nova Lei do Estupro, mas talvez a polícia tenha se precipitado ao liberar o rapaz após a ocorrência. Já pensou se a moda pega?!

O que, definitivamente, não vai mais acontecer no Nordeste é selinho de pai na praia. Denunciado por dar dois na filha de 8 anos num belo dia de sol, o turista italiano detido há oito dias em Fortaleza deve ter aprendido uma boa lição: da próxima vez, mandará seus beijos pra menina por e-mail.

FALA SÉRIO!

Graças a Deus e ao Senhor do Bonfim a alegria do Dunga não é contagiante! Já pensou a Bahia feliz daquele jeito?!

O técnico tem um probleminha parecido com o de José Serra: fica pior

rindo!

BRADO RETUMBANTE

Bombeiros de Manhattan reforçaram a guarda no domingo: por muito pouco a cantora Alcione não provoca novo desastre com o Hino

Nacional no Brazilian Day de Nova York.

Que país é esse?

O que mais doeu nos argentinos na derrota para o Brasil em Rosário foi a constatação de que eles perderam a maldade. Onde já se viu tomar de 3 a 1 para o grande rival sem briga dentro ou fora de campo, num estádio sem alambrado, caramba?! Resta-lhes roer as unhas!

Desafio enorme

O xale de dona Marisa Letícia na Parada de 7 de Setembro foi assunto de ontem na reunião de pauta do Fantástico. O quadro Liga das Mulheres quer ajudar a primeira-dama a tirar melhor proveito de seu guarda-roupa.

Ponto de vista

Às voltas com impressionante manobra pelo terceiro mandato na presidência da Colômbia, Alvaro Uribe virou uma espécie de Hugo Chávez de estimação dos americanos.

Tête-à-tête

A estada de Nicolas Sarkozy em Brasília deixou uma dúvida: o presidente francês cresceu ou foi o colega brasileiro que encolheu? Lula sempre se gabou de ser 2 cm mais alto.

Sobreviver é uma arte

O mundo das artes abriu posto de trabalho em SP. Teve desempregado que faturou um bom trocado no feriadão guardando lugar na fila do ingresso para a exposição do Matisse, na Pinacoteca de São Paulo.

No reino de Deus

Lembra da Tammy, a filha lésbica da Gretchen?! É presença quase certa no reality show da Record A Fazenda 2. E tem gente que acusa a emissora do Bispo Macedo de propagandear a fé evangélica! Pode?