Reservatórios de água estão em nível confortável, diz ONS Os reservatórios das grandes hidrelétricas encerraram julho em níveis confortáveis para o suprimento de água nos próximos meses e geração de energia elétrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a média de enchimento dos reservatórios estava em 61,78% da capacidade no final do mês passado. Em agosto de 2001, quando o País passou pelo racionamento de energia, os reservatórios estavam com apenas 27,1% da capacidade. Em valores absolutos, a diferença é mais significativa. Em agosto de 2001, os reservatórios tinham água suficiente para gerar 64.231 MW médio, enquanto a posição do final de julho é quase três vezes superior, atingindo 157.048 MW. Além das chuvas abundantes no último verão, o baixo consumo dos últimos meses tem contribuído para manter os reservatórios cheios.