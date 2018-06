Resgatados mais 4 corpos de vítimas; total sobe para 28

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Segundo as informações oficiais, o clima instável atrapalhou o traslado dos 16 corpos para Fernando de Noronha durante a manhã desta terça, mas não atrapalha a operação de buscas. Esses corpos já chegaram ao arquipélago na manhã desta terça-feira e seguem agora para a pré-identificação. Assim que o trabalho dos legistas terminar em Noronha, eles serão levados para o IML de Recife, em um voo que deve durar cerca de uma hora.

Os corpos resgatados nesta terça estão na fragata Bosísio, e, segundo as informações da Marinha, ela continuará na região das buscas até sua capacidade de armazenamento de corpos ser atingida. Ela pode armazenar até 20 cadáveres e já estava com outros oito resgatados na segunda-feira. Só depois da capacidade ser atingida, a fragata vai se aproximar do arquipélago para o traslado ser feito pelos helicópteros. A fragata Constituição vai retornar para a região das buscas.

O efetivo e os meios empregados na missão permanecem sem alteração. São 6 navios brasileiros, sendo 2 fragatas, 2 corvetas e 1 navio-patrulha, 1 fragata francesa e 14 helicópteros, sendo 12 do Brasil e 2 da França. As ações de busca e resgate continuarão de forma ininterrupta, concentradas nos pontos onde foram localizados os corpos.

Os oito corpos resgatados na segunda-feira, 8, foram encontrados a 440 quilômetros a Nordeste do arquipélago São Pedro e São Paulo, um pouco além das águas jurisdicionais brasileiras.

Os primeiros dezesseis corpos de vítimas do acidente com o Airbus da Air France foram resgatados no domingo, 7, uma semana após o desaparecimento da aeronave no trajeto Rio-Paris. Eles foram localizados a 69,5 km do ponto estimado da queda do avião e a 1.150 km de Recife. Outros oito corpos foram localizados na tarde de segunda-feira a 440 km do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, um pouco além das águas juridicionais brasileiras. Ao todo, 228 pessoas estavam a bordo do Voo 447.

Além dos corpos, foram resgatados mais destroços. Segundo o assessor de imprensa da Aeronáutica, tenente-coronel Henry Munhoz, em coletiva na noite de segunda-feira, não há previsão de quando as partes do avião serão levadas para Noronha. "Não vamos especificar qual peça do avião foi recolhida. Todos os questionamentos sobre as peças terão de ser feitas ao fabricante". Como a investigação das causas do acidente está a cargo dos franceses, os destroços serão encaminhados às autoridades do país, que poderão fazer o detalhamento das peças encontradas.