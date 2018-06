Resgatados na Serra do Mar são levados ao hospital Depois de 75 horas na mata, sete pessoas que estavam perdidas na Serra do Mar em uma trilha que liga Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a Bertioga, na Baixada Santista, foram encontrado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar às 14h10 de hoje. O grupo foi localizado a cerca de um quilômetro da base montada pelos bombeiros no alto da Serra, em Biritiba Mirim, bairro de Mogi das Cruzes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém estava ferido, mas todos estavam com fome e frio. Eles iniciaram a trilha em Mogi das Cruzes às 11 horas do último sábado, 2, e às 10h40 de domingo comunicaram aos bombeiros pelo celular que havia se perdido na descida da serra.