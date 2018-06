Resgatados tripulantes de navio turco que pegou fogo no RS

A Fragata Bosísio, um dos dois navios enviados pela Marinha do Brasil para socorrer o navio mercante de bandeira turca incendiado na noite deste domingo, 22, resgatou todos os 22 sobreviventes (20 turcos e 2 do Azerbaijão) e um corpo, segundo informações da Marinha. A informação inicial de que se tratavam de 27 tripulantes não foi confirmada.

Não se sabe ainda as causas do incêndio no navio mercante turco, denominado (NM) DUDEN, mas o estado de saúde dos sobreviventes é regular, com alguns apresentando pequenas escoriações. O resgate foi feito a cerca de 260 quilômetros do litoral norte gaúcho, na região de Tramandaí.

O Salvamar Sul, do Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN), empregou no resgate três navios, as Fragatas Bosísio e Constituição, além do Navio-Patrulha Benevente, todos participando da Operação Laçador pela Força Combinada Rio Grande.