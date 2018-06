Ressaca atinge praias do sul do Rio

RIO - A passagem de um ciclone extratropical e ventos fortes provocaram ondas de até três metros em praias da zona sul do Rio nesta quarta-feira, 16. Em locais como o Arpoador, a faixa de areia foi totalmente tomada pelo mar. As ondas também se chocaram contra as pedras do Leblon e atraíram a atenção dos turistas que passavam pelo local.

A ressaca pode continuar nesta quinta-feira, de acordo com a previsão do tempo. O fenômeno, que recebeu o nome tupi de Arani, provocou ventos de até 120 km/h. Segundo os meteorologistas, no entanto, não há riscos para a população - pois o ciclone já se afastou para o alto mar.

Fotos: Marcos de Paula/AE