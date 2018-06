Ressaca do fiasco na Copa Clima da capital paulista após a derrota da seleção brasileira no sábado, para a França, chega a extremos. Moradores do bairro Vila Guilherme, de São Paulo, juntaram dinheiro e compraram um carro, uma Variant, para comemorar o possível título do hexacampeonato brasileiro, mas após a eliminação da Copa, os moradores, em uma onda de raiva, destruíram o carro. Uma testemunha, Marcelo Ferreira, 26 anos, tinha acabado de sair de casa quando encontrou o veículo destruído neste domingo. "A molecada tinha comprado esse carro por R$ 500. Pintaram para acompanhar o clima da Copa e, empolgados, mesmo sem motor, eles o empurravam", disse Ferreira. "Após o jogo de ontem (sábado), eles chutaram, quebraram os vidros e até explodiram morteiros dentro do carro."