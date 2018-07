Ressaca gera ondas de até três metros no Rio Cariocas aproveitaram hoje o dia de sol na praia, mas somente os corajosos entraram no mar: a ressaca, que começou de madrugada, provocou ondas de até três metros de altura na orla das zona sul e oeste. O mar deverá ficar revolto até terça-feira, segundo previsão do Centro de Hidrografia da Marinha. Três pescadores ficaram presos na Ilha das Palmas, em Grumari, na zona oeste, e tiveram de ser resgatados com o auxílio de um helicóptero. Um pescador também teve de ser retirado da Pedra dos Cabritos, no Recreio, também na zona oeste por bombeiros, que usaram cordas. No Arpoador, zona sul, um banhista quase morreu afogado, mas foi socorrido e internado no Hospital Souza Aguiar.