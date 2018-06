Ressaca provoca mais danos à praia da Enseada, no Guarujá A maré alta e a ressaca do mar voltaram a abalar a praia de Enseada, em Guarujá, na Baixada Santista. Proprietários dos quiosques da orla reclamaram dos novos prejuízos. Turistas e moradores se desanimaram com a situação da praia e até a rede hoteleira se sente prejudicada com a imagem negativa causada com a falta de manutenção das calçadas e quiosques. O meteorologista do Instituto Climatempo Marcelo Pinheiro disse que o fenômeno, responsável por ondas em torno de 2 metros e meio na região na quinta-feira, 9, foi causado pela passagem de um ciclone extratropical que se desloca perto do litoral gaúcho. Pinheiro explica que para o final de semana, a tendência é de que as ondas diminuam. "Mas o mar deve continuar agitado nas praias paulistas", disse. Pelo menos a curto prazo, essa é uma boa notícia para os proprietários de quiosques da Enseada, que, segundo a presidente da Associação de Quiosqueiros de Guarujá, Marta Pereira de Santana, já estão "muito sensíveis". "Entre 8 e 10 quiosques sofreram algum tipo de estrago com essa ressaca, como rachaduras, água invadindo a cozinha e destruição de decks", disse a presidente. Marta lamenta que os problemas estejam ocorrendo com tanta freqüência. "É muito prejuízo e nessa época a gente não esperava. O tempo vai ficando mais curto, cada vez estamos mais perto da temporada." Os custos das obras são todos por conta dos quiosqueiros. O comerciante José Sales da Silva investiu R$ 23 mil na reconstrução de seu quiosque, completamente destruído da ressaca anterior, em setembro. A Prefeitura de Guarujá informou, através de sua assessoria de imprensa, que não se comprometeu na reconstrução dos estabelecimentos por se tratar de empreendimento particular. Porém, avisou que já recolheu o entulho acumulado no local. Mas a sociedade ainda reclama do entulho e das calçadas destruídas. A professora Maria Ângela Serrazzo, de 55 anos, disse que ficou muito triste quando viu as condições da praia após a ressaca anterior. "Ficou tudo destruído, a calçada, os quiosques." Na mesma praia, está um dos mais famosos hotéis da cidade, o Casagrande. De acordo com a assessoria de imprensa do hotel, o número de hóspedes não diminuiu com os problemas causados pelas ressacas. "Mas com certeza, essa imagem negativa do Guarujá vai afetar comercialmente o Casagrande. Nossos hóspedes vão pensar um pouquinho mais antes de decidirem vir para cá, pois além de usarem as dependências do hotel, eles também querem freqüentar a praia", afirmou a assessoria.