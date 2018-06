Ressaca provoca ondas de 1,5 metro no litoral paulista

A frente fria que avançou rapidamente pelo litoral do Sul e que já se encontra na costa do Sudeste provocou vento forte sobre o oceano nesta quinta-feira, 30, formando ondas de até 2 metros que já chegam às praias de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Segundo a Climatempo, na sexta-feira, 31, as ondas geradas pelo ciclone extratropical formado na região sul do país chegarão à costa do Sudeste. O mar poderá ficar com ressaca e a altura das ondas poderá chegar a 2,5 metros no litoral de São Paulo e até a 3 metros nas praias do Rio de Janeiro.

No sábado, a altura das ondas deve diminuir, mas o mar ainda pode ficar bem agitado, com ondas por volta de 2 metros no litoral de São Paulo e em torno de 2,5 metros nas praias do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão de meteorologia, a partir de domingo o mar baixa de forma mais significativa, com ondas por volta de 1,5 metro.