Restam 5 mil ingressos para sexta no sambódromo de SP

O folião deve se apressar para garantir ingressos para o desfile no sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Restam 5 mil entradas para as apresentações de sexta-feira - quando desfilam sete escolas do Grupo Especial. Para sábado, quando desfilam as outras sete, os ingressos estão esgotados. A Ingresso Fácil começa hoje a venda dos camarotes individuais paulistanos. Esses camarotes são nos setores D e F. O D tem capacidade para 95 pessoas e custa R$ 1 mil por 1 dia; R$ 1,4 mil por 2 dias e R$ 2 mil para os 3 dias. Já o setor F, que comporta 25 pessoas, sai a R$ 400 por dia. Para os desfiles da primeira noite, os ingressos que restam são de arquibancada nos setores H, G, D e B. Cadeiras e mesas de pista estão praticamente esgotadas para este dia. Restam 450 lugares nas cadeiras e 700 nas mesas. Para domingo - quando desfilam as escolas do Grupo de Acesso -, restam 30% dos 30 mil bilhetes colocados à venda. A compra é feita pelo site www.ingressofacil.com.br, nas bilheterias do Anhembi, de segunda a sábado, das 11 às 17 horas, e em outros oito pontos-de-venda. A compra de meia-entrada é feita só no Anhembi. E a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) continua a monitorar o trânsito em várias vias da cidade para a travessia de carros alegóricos para todas as exibições, que só deve ser encerrada na quinta-feira para o Grupo Especial. As interdições ocorrem das 23 às 5 horas. Os carros partem das zonas norte, sul, leste, oeste e centro com destino à Rua Alvinópolis, à Avenida Escola Politécnica, ao Autódromo de Interlagos e ao Polo Grande Otelo (Anhembi). Nos próximos dias, a Avenida Olavo Fontoura também deverá passar por interdições, mas haverá sinalização e os motoristas serão orientados. O número 4003-2245 tira dúvidas sobre os horários e os locais de venda