Restos do Airbus chegam à França Os destroços do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico em 31 de maio chegaram ontem à cidade francesa de Pauillac, vindos do Recife, a bordo de um cargueiro pertencente à Airbus. As peças foram recolhidas no mar pela Marinha e Aeronáutica brasileiras. Os restos do A330 seguem agora para Toulouse, onde serão examinados por peritos franceses.