Resultado de plebiscito no Pará deve sair ainda hoje, diz Lewandowski

SÃO PAULO - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o resultado do plebiscito no Pará deve ser conhecido ainda neste domingo, 11, algumas horas depois do fechamento das urnas, às 17 horas locais (18 horas de Brasília). Lewandowski está em Belém para acompanhar a votação sobre a divisão do Estado e a criação de outras duas unidades federativas, Tapajós e Carajás. De acordo com o site do TSE, o ministro afirmou à imprensa que não havia ocorrências até o fim da manhã e que a votação ocorre normalmente.

Na entrevista concedida no Colégio Estadual Paes de Carvalho, na capital paraense, Lewandowski chegou a classificar o plebiscito de "histórico". "O plebiscito é um momento histórico e prova que a democracia brasileira está amadurecida e consolidada", disse o ministro, conforme publicou o TSE em sua página na internet.

Ao todo, 4.842.286 eleitores paraenses devem ir às urnas até o fim da tarde de hoje para responder a duas perguntas: "Você é a favor da divisão do Estado do Pará para a criação do Estado de Tapajós?" e "Você é a favor da divisão do Estado do Pará para a criação do Estado de Carajás?" O resultado do plebiscito será encaminhado pela Justiça Eleitoral ao Congresso, que então vai deliberar sobre a criação dos Estados. Caso a maioria dos paraenses opte pela manutenção do Estado único, o processo será encerrado.