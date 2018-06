Resultado - Megasena

Sem apostas com seis acertos no concurso 1.093, a Mega-Sena continua acumulada e o prêmio estimado para o próximo concurso, no sábado, 25, é de R$ 56 milhões. Foi o sétimo sorteio consecutivo em que o rateio acumulou.

A Quina foi acertada em 299 apostas e vai pagar premiação individual de R$ 13.845,47. A Quadra, acertada em 18.464 apostas, pagará R$ 320,29 a cada uma.

Os números foram sorteados pelo Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte.

As dezenas do concurso 1.092 foram 19 - 23 - 27 - 38 - 41 e 49.