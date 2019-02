Resumo do dia: alta de Bolsonaro, Carlos x Bebianno, Bibi Ferreira, criminalização da homofobia

Bolsonaro tem alta e deixa hospital com destino a Brasília

O presidente Jair Bolsonaro teve alta nesta tarde após 17 dias de internação. Depois de uma bateria de exames com resultados positivos, foi liberado para deixar o hospital Albert Einstein, em São Paulo, e se dirigir em comboio presidencial para o aeroporto de Congonhas, de onde partiu para Brasília com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e integrantes de sua equipe.

Carlos Bolsonaro diz que Bebianno mentiu e expõe áudio do presidente

O vereador do RJ Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidente Jair Bolsonaro, escreveu no Twitter que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, mentiu ao afirmar que teria conversado 3 vezes com o seu pai na terça, 12. Ele também publicou um áudio em que Bolsonaro diz a Bebianno que não falará com ninguém.

Morre a atriz e cantora Bibi Ferreira aos 96 anos

Morreu a atriz e cantora Bibi Ferreira, aos 96 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A artista havia anunciado a aposentadoria dos palcos no ano passado, quando encerrou a turnê Por Toda a Minha Vida. O velório da artista, considerada uma diva do teatro musical brasileiro acontecerá no Teatro Municipal, no centro da cidade, e o seu corpo será cremado.

Espetacular perseguição da Polícia Rodoviária na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e uma mulher após uma perseguição espetacular ao carro ocupado pelo casal, um Palio prata, por 16 quilômetros na Rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e Minas Gerais. W. A. de S, de 48 anos, e F. M. dos S. M., de 32 anos, foram encaminhados à Polícia Civil e vão responder por uso de documento falso, receptação, desobediência e resistência. Assista ao vídeo!

Criminalização da homofobia: como é no Brasil e no mundo

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a discutir a possibilidade de criminalizar a homofobia, assunto controverso entre parlamentares e que permeou a campanha eleitoral em 2018. Duas ações serão julgadas - uma relatada por Celso de Mello e outra por Edson Fachin. Ambas visam criminalizar a homofobia em casos de ofensas, agressões e qualquer discriminação.

Transferência de Marcola e 21 membros da cúpula do PCC

O governo federal soltou um decreto específico autorizando o uso das Forças Armadas no entorno de presídios federais de Rondônia e Rio Grande do Norte para garantir a segurança dos presídios para onde irá parte de cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC). O governo de SP transferiu o principal líder, Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como 'Marcola', e outros 21 membros da cúpula da facção criminosa.

Anac x proprietária do helicóptero que caiu com Boechat

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a empresa proprietária do helicóptero que caiu na segunda-feira, 11, em São Paulo, vitimando o jornalista Ricardo Boechat. A RQ Serviços Aéreos Especializados fica sediada na capital paulista e tinha como sócio o piloto Ronaldo Quattrucci, que também morreu no acidente.

Salles ironiza Marina após 'ataque' sobre Chico Mendes

O ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, reagiu de forma irônica aos ataques da ex-ministra Marina Silva, que o chamou de ignorante pelos comentários sobre o seringueiro Chico Mendes. 'Que diferença faz quem é Chico Mendes neste momento?', disse Salles no programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda, quando perguntado sobre o ativista morto em 1988.

Mourão diz que ninguém vai ficar fora da reforma da Previdência

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu que o texto da reforma da Previdência deve levar todos os segmentos da sociedade em consideração. 'A reforma deverá atingir a todos, pares e ímpares; ninguém poderá ficar de fora', disse o general da reserva durante a abertura do Seminário de Abertura do Ano de 2019, da Revista Voto.

Flamengo não pode mais receber crianças no Ninho do Urubu

A Justiça do Rio proibiu a entrada, permanência e participação de crianças e adolescentes em atividades nas dependências do Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo, que na sexta-feira passada foi palco de um incêndio que vitimou dez jogadores da base e deixou outros três feridos. A decisão tem caráter liminar e atendeu a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público (MP-RJ).