Resumo do dia: áudios de Bebianno e Bolsonaro, Aloysio, prisões de Paulo Vieira e presidente da CNI

SÃO PAULO - Áudios de WhatsApp de uma conversa entre o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, e o presidente Jair Bolsonaro foram divulgadas nesta terça-feira, 19. Nova fase da Operação Lava Jato mirou o ex-chanceler e ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) e prendeu o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, apontado como operador de propinas do PSDB. Em outra ação da Polícia Federal, quem também foi preso foi o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

Áudios confrontam versão de Bolsonaro sobre conversa com Bebianno

A demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, pelo presidente Jair Bolsonaro foi precedida por uma discussão longa por meio do aplicativo Whatsapp, com troca de acusações entre eles, relacionadas à TV Globo, a uma viagem à Amazônia, revelada pelo Estado, e às suspeitas de que haveria candidaturas laranjas no PSL, partido de ambos. Os áudios, datados do dia 12, foram publicados pelo site da revista Veja e confrontam a versão do presidente, que havia dito que o ex-ministro mentiu ao dizer que ambos haviam conversado naquela data.

Lava Jato faz buscas contra Aloysio e prende Paulo Vieira de Souza

A Polícia Federal prendeu em São Paulo o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB. Vieira de Souza é um dos alvos principais da Operação Ad Infinitum, fase 60 da Lava Jato, que mirou também o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que ocupava o cargo de presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimento e Competitividade (Investe São Paulo). Depois da ação da PF, Aloysio se reuniu com o governador João Doria (PSDB) e pediu demissão.

Suposto operador do PSDB tinha R$ 100 milhões em bunker, o dobro de Geddel, diz Lava Jato

O procurador da República Roberson Pozzobon, da força-tarefa da Operação Lava Jato, afirmou que o "bunker" da fortuna do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, suposto operador do PSDB, corresponde ao dobro do tamanho e da riqueza do "bunker’ do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

Presidente da CNI é preso em operação de combate à corrupção em convênios com Turismo e Sistema S

O Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, foi preso em São Paulo durante operação da Polícia Federal. Em colaboração com o Tribunal de Contas da União, a PF deflagrou a Operação Fantoche para desarticular uma organização de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos. Andrade foi solto após a conclusão das buscas e apreensões.

Caixa 2 não é corrupção, diz Moro sobre 'fatiamento' do projeto anticrime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, admitiu que o governo cedeu a pedidos de parlamentares e separou a criminalização do caixa 2 do pacote de propostas legislativas anticrime, que modifica 14 leis, conforme antecipado pelo Estado. O ex-juiz disse que o fatiamento é uma "estratégia" para a tramitação do projeto e que o governo foi "sensível" às "reclamações razoáveis" de políticos de que o delito é menos grave do que corrupção e crimes violentos e o crime organizado. "Caixa 2 não é corrupção. Existe o crime de corrupção e o crime de caixa 2. Os dois crimes são graves", disse.

Ford vai fechar fábrica em São Bernardo com 2,8 mil trabalhadores

A Ford anunciou a sua saída do mercado de caminhões na América do Sul e o encerramento da produção da planta de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A companhia disse que a medida é um dos passos para “o retorno à lucratividade sustentável de suas operações na América do Sul”. Em balanço referente ao ano passado, a Ford apresentou prejuízo de US$ 678 milhões na região.

Marco Aurélio manda Bolsonaro pagar R$ 10 mil a Maria do Rosário

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu negar um recurso do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e manteve a condenação por danos morais imposta pela Justiça para que o ex-parlamentar pague uma multa de R$ 10 mil por ofensas disparadas contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

Câmara aprova urgência para derrubar decreto sobre sigilo de documentos

O plenário da Câmara aprovou o pedido de urgência para o projeto que susta os efeitos do decreto editado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que ampliou a funcionários comissionados e de segundo escalão o poder de impor sigilo a documentos públicos. Ele assinou o documento quando assumiu a Presidência interinamente em janeiro. Foram 367 votos a favor, 57 contrários e três abstenções.

Brasil montará força-tarefa em Roraima para entrega de ajuda humanitária à Venezuela

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse que o Brasil montará uma força-tarefa em Roraima, na fronteira com a Venezuela, para definir a entrega de ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos em coordenação com a oposição venezuelana. Roraima será o segundo ponto de ajuda, ao lado de Cúcuta, na Colômbia

Morre o estilista Karl Lagerfeld

O estilista alemão de alta costura Karl Lagerfeld, diretor artístico da Chanel e ícone da indústria global da moda há mais de meio século, morreu, informou uma fonte da grife francesa Chanel, segundo a imprensa francesa. Ele tinha 85 anos.

