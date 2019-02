Resumo do dia: fechamento da fronteira, Flávio Bolsonaro investigado, liberdade de Lula negada

SÃO PAULO - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, decidiu nesta quinta-feira, 21, fechar a fronteira de seu país com o Brasil. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal (MPF) investigará o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Já em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve mais um pedido de liberdade negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

Maduro anuncia fechamento da fronteira venezuelana com o Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o fechamento da fronteira com o Brasil e avalia fazer o mesmo com a divisa com a Colômbia. A decisão ocorre a dois dias de a oposição venezuelana iniciar uma operação com auxílio dos dois países vizinhos e dos Estados Unidos para entregar ajuda humanitária à Venezuela.

MPF no Rio vai apurar suspeita de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) foi incumbido pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, de apurar se o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, praticou crime de lavagem de dinheiro na negociação de imóveis.

Fachin nega liberdade a Lula

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou mais um pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado pela Lava Jato e preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Bombeiros localizam almoxarifado da Vale em Brumadinho

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o almoxarifado da mineradora Vale soterrado pelos rejeitos no rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Após 4 votos para enquadrar homofobia como crime de racismo, julgamento é suspenso no STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para equiparar a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Assimo como havia feito o ministro Celso de Mello, eles reconheceram a omissão inconstitucional do Congresso ao não votar matéria sobre o tema. O julgamento foi suspenso e ainda não há data definida para ser retomado.

Em cúpula histórica, papa Francisco diz que povo espera medidas concretas contra pedofilia

O papa Francisco afirmou que o “povo de Deus” espera “medidas concretas” contra a pedofilia na Igreja Católica, na abertura de uma cúpula histórica no Vaticano sobre o tema. “Precisamos ser concretos”, disse o pontífice diante de cerca de 200 líderes da Igreja Católica de todo o mundo, depois de reconhecer que “o povo de Deus nos observa e espera não óbvias e simples condenações, e sim medidas concretas e eficazes”. No evento, ele apresentou uma lista com 21 propostas de medidas de punição e prevenção a abusos sexuais no meio religioso, o que inclui mudanças na lei canônica.

PF faz buscas no caso Marielle

A Polícia Federal realizou operação no Rio de Janeiro para cumprir oito mandados de busca e apreensão relacionados ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. De acordo com a PF, a apuração mirou possíveis ações que estariam sendo praticadas para criar obstáculos e atrapalhar as investigações dos homicídios que completam um ano em 14 de março.

Corregedor enviará à PF foto de senador suspeito de votar duas vezes

O corregedor do Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA), enviará ainda nesta semana para a Polícia Federal a imagem do voto do senador Mecias de Jesus (PRB-RR), que, segundo a revista Crusoé, é um dos principais suspeitos de fraudar a votação para presidente da Casa. A Corregedoria também encaminhará à autoridade policial todas as imagens das câmeras de segurança e dos celulares de senadores que registraram a votação para a escolha do presidente do Senado.

Onyx diz que governo acompanha investigação e descarta demissão de ministro do Turismo

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, descartou a hipótese de demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, neste momento, alegando que há uma investigação sobre a responsabilidade de criação de candidaturas "laranja" do PSL em Minas Gerais.

Nas contas do operador de R$ 100 milhões, Banco Central acha R$ 396,75

O Banco Central bloqueou R$ 396,75 do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, apontado como operador de propinas do PSDB. A juíza Gabriela Hardt havia ordenado o confisco de R$ 100 milhões do engenheiro, preso na terça-feira, 19, na Operação Ad Infinitum, a 60ª fase da Lava Jato.

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.