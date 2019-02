Resumo do dia: STF e a 'Lava Toga', pacote de obras na Amazônia, velório de Boechat

SÃO PAULO - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) atuaram nos bastidores para que o Senado recuasse da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Já no Executivo, o governo de Jair Bolsonaro (PSL) prepara um pacote de obras para a região da Amazônia. Por sua vez, no Legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que houve consenso para a divisão das 13 comissões da Casa. Em São Paulo, câmeras da concessionária CCR flagraram o momento em que o helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat caiu e colidiu em um caminhão no Rodoanel.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

Ministros do STF atuaram para arquivamento da CPI da 'Lava Toga'

Apelidada de "Lava Toga", a CPI que pretendia investigar o "ativismo judicial" em tribunais superiores foi enterrada após três senadores retirarem o apoio. Ministros do STF atuaram nos bastidores, no fim de semana, para que o Senado desistisse da abertura do procedimento.

Senado fecha acordo sobre comando de comissões; MDB comandará CCJ

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), confirmou que houve consenso para a divisão das 13 comissões da Casa. Pelo acordo fechado na reunião de líderes, quase todos os partidos terão representação em algum dos colegiados.

Governo prepara pacote de obras para Amazônia

O governo vai começar o seu plano de desenvolvimento pela região amazônica e enviará três ministros ao oeste do Pará para avaliar investimentos de infraestrutura e definir grandes obras na região. A escolha não é casual. O avanço nessas áreas isoladas da floresta e na fronteira atende também a um compromisso de campanha do presidente Jair Bolsonaro de aumentar a presença do Estado no chamado Triplo A.

Vídeo mostra queda de helicóptero com Boechat; corpo do jornalista é cremado

Câmeras da concessionária CCR flagraram o acidente aéreo que provocou a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quattrucci. Com a presença de fãs e admiradores, o corpo do apresentador do Jornal da Band e da BandNews FM foi velado no Museu da Imagem e do Som (MIS) e, em cerimônia fechada, cremado no Cemitério Horto da Paz.

Testes indicam que alojamento do Flamengo não tinha prevenção contra incêndio

A velocidade com que o fogo se propagou no contêiner onde dormiam 26 atletas dos times de base do Flamengo indica que o material não tinha recebido tratamento contra incêndio. A conclusão é do professor Alexandre Landesmann, especialista do Laboratório de Estruturas e Materiais do Programa de Engenharia Civil da Coppe, depois de assistir aos vídeos do incêndio, que matou dez jovens, e fazer alguns testes em seu laboratório.

Em crise e com 13º atrasado, Unesp suspende vestibular de meio de ano e pede socorro a Doria

Com o agravamento da crise financeira, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) decidiu suspender o vestibular de meio de ano, após 18 edições. Segundo a reitoria, houve prejuízo de R$ 1 milhão nos últimos cinco anos com a prova e a baixa oferta de vagas não justifica a oferta do processo seletivo extra.

Fux suspende duas ações penais em que Bolsonaro é réu no STF

O ministro do STF Luiz Fux suspendeu as duas ações penais em que o presidente Jair Bolsonaro é acusado de injúria e incitação ao crime de estupro. Isso ocorre porque a Constituição Federal proíbe que o presidente seja responsabilizado por atos anteriores ao mandato. O quadro pulmonar do presidente encontra-se em resolução, de acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Morre Gordon Banks, autor da 'defesa do século' em lance com Pelé

Morreu Gordon Banks, campeão do mundo pela Inglaterra em 1966. O ex-goleiro é conhecido por ter feito aquela que é considerada a maior defesa da história do futebol, em lance protagonizado ao impedir um gol de cabeça de Pelé, na Copa de 1970.

Guaidó anuncia entrada de ajuda humanitária à Venezuela no dia 23

O opositor Juan Guaidó, reconhecido por cerca de 50 países como presidente interino da Venezuela, assegurou que a ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos vai entrar no país sul-americano no dia 23 de fevereiro, durante ato que reuniu dezenas de milhares de opositores em Caracas para pedir às Forças Armadas que não bloqueiem a entrada da assistência.

Museu Nacional abre as portas pela primeira vez após incêndio

O meteorito Bendegó segue incólume no hall de entrada do Museu Nacional, a despeito de toda a destruição a sua volta. Com 4,56 bilhões de anos, a rocha espacial, claro, sobreviveu ao incêndio que destruiu a instituição em setembro do ano passado. Hoje, é o símbolo maior dos trabalhos de reconstrução do prédio e da resiliência da ciência no País.

